21095 إصابة جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت وزارة الصحة إندونيسيا، اليوم السبت، تسجيل 21095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أكبر عدد في يوم واحد، مما يرفع الإجمالي إلى مليونين و93962 إصابة.

وأفادت بيانات الصحة الإندونيسية، بوفاة 358 مصابا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 56729 وفاة.

وكانت إندونيسيا سجلت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنه في منطقة جنوب شرق آسيا.