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تعرف على فئات مستثناة من تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

السبت 26/يونيو/2021 - 01:34 م
الكهرباء
الكهرباء
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تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطبيق الزيادة الثامنة على التوالي فى أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، وذلك اعتبارًا من أول شهر يوليو المقبل، بنسبة 10%، وستقتصر على أول 5 شرائح من الاستهلاك المنزلي.

ونقدم لكم أسعار شرائح الكهرباء الجديدة التي من المقرر تطبيقها مطلع الشهر المقبل والفئات التي لن تطبق عليها الزيادة، وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة، وذلك على النحو التالي:

أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي 2021 /2022

- من صفر إلى 50 كيلو وات 48 قرشا/ ك.و.س.

- من 51 إلى 100 كيلو وات 58 قرشا/ ك.و.س.

- من صفر حتى 200 كيلو وات 77 قرشا/ ك.و.س.

- من 201 إلى 350 كيلو وات 106 قروش/ ك.و.س.

- من 351 إلى 650 كيلو وات 128 قرشا/ ك.و.س.

- من 651 إلى ألف كليو وات 140 قرشا/ ك.و.س.

- من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات 128 قرشًا/ ك.و.س.

- من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا. 

فئات مستثناة من تطبيق زيادة الكهرباء
وكانت وزارة الكهرباء أشارت إلى أنّه سيتم تثبيت السعر للشريحة السادسة والتي تستهلك من 651 إلى ألف كيلووات، وتُحاسب بسعر 140 قرشًا للكيلو وات، وهو ما سيحدث أيضًا مع الشريحة السابعة التي تتجاوز 1000 كيلووات، وسيُثبت سعرها في يوليو المقبل عند 145 قرشًا.

وأضافت الوزارة، أنّه لن يتم زيادة سعر الطاقة على المحال والأغراض التجارية خلال العام المالي المقبل مراعاة لتداعيات أزمة كورونا، ولضمان عدم حدوث كساد في السوق التجارية، إضافة إلى دعم تنشيط القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن تثبيت أسعار شرائح الاستهلاكات الصناعية والتي ستكون بنفس السعر الحالي حتى عام 2025.

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