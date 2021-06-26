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بعد نجاح "مش أنا".. تامر حسني لجمهوره:" اللي مفرحني هو احترامكم للعمل"

السبت 26/يونيو/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان تامر حسني عن سعادته الكبيرة بالإيرادات العالية التي حققها فيلمه الجديد "مش أنا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر تامر حسني صورة لبيان الموزع الدولي محمد ناقور الذي قال فيه أن فيلم"مش أنا" قد حقق أمس إيرادات داخل مصر و خارجها حوالي ١٧ مليون و٧٠٠ ألف جنيه مصري، وعلق عليه قائلاً:"الحمد لله وشكراً لكل الجماهير الحبيبة في مصر والوطن العربي وجميع أنحاء العالم اللي النهاردة خلوني أحقق رقم سينمائي قياسي في حياتي لأول يوم عرض للفيلم بمجموع إيراداته داخل مصر وخارجها".

وتابع تامر حسني قائلاً:"الحقيقة كنت بحلم أحقق رقم كبير عشان نسبة اشغال السينمات ٥٠ ٪ بس ، وده كان تحدي كبير إني أخد الخطوة دي للوقوف جانب الصناعة، والفيلم ينزل في الوقت ده، بس ربنا كريم وبيكرم على قد المجهود بس مجاش في دماغي الرقم ده خالص؛ الحقيقة لإنه أعلى من أي رقم حققته في حياتي في زمن ١٠٠ ٪اشغال، اللي مفرحني أكتر من الرقم، هو احترامكم للعمل وآرائكم الفوق إيجابية اللي بحمد ربنا عليها، على الفيلم بشكل عام، وعلى دوري وأدوار كل أبطال وصناع العمل".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإنتاج حسام حسني، وإخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، وماجد الكدواني، ومجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم محمد عبد الرحمن توتا، عصام السقا.

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