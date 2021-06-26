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بسام الشماع: عودة 114 قطعة آثار من فرنسا لها طابع ومذاق خاص (فيديو)

السبت 26/يونيو/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال بسام الشماع، الخبير الأثري، إن استرداد 114 قطعة آثار مصرية من فرنسا تعد نقطة تحول في عودة الآثار، منوها بأن عودة هذه الآثار له مذاق وطابع وفرحة مختلفة.

وأشار "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن الـ 114 قطعة المستردة غير مسجلين، وهو ما يجعل عودتهم أكثر صعوبة، حيث أن هذه الآثار عثر عليهم من خلال الحفر خلسة، وتم تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وأضاف بسام الشماع، الخبير الأثري، أن عودة هذه الآثار نتاج عمل وزارة الخارجية، والآثار، والنائب العام.

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