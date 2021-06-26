10 وفيات و2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإمارات

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم السبت، 10 وفيات و2282 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأجرت السلطات الصحية الإماراتية، 205.625 فحصًا على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم،

‌‎وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.