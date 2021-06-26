القباج: الكشف عن تعاطى المخدرات لـ 1751 موظفا بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح





أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، "أن مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح الذي تأسس علي مساحة "7950 م2 " يعد نموذجًا لاستثمار الأصول الغير مستغلة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إنشاء هذا المكان كمركز تدريب للعاملين بوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2000، ولم يتم تفعيله حتي أسندته الوزارة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتم تحويله لأول مركز مُتخصص في العلاج والتأهيل بمحافظة مطروح، حيث كانت محافظة مطروح من المحافظات المحرومة من الخدمة واستفاد من المركز حتي الآن ما يقرب من" 1234 "مريض إدمان، كما وفر المركز "60 فرصة عمل " لأبناء المحافظة وانه خلال الفترة من يناير إلي مايو من هذا العام تم تنفيذ العديد من الفاعليات الوقائية داخل محافظة مطروح الغالية علي مستوي (22) مركز شباب ونادي اجتماعي بمشاركة (4750 شاب)،كما نفذنا سلسلة من لقاءات التوعية لطلبة جامعة مطروح شارك فيها (6440) طالب وطالبة، وعقدنا لقاءات مُتعددة مع العاملين بشركات البترول وعدد من المؤسسات الصناعية استفاد منها 5600 عامل هذا بالإضافة إلي المنصات الإعلانية الـ‪Outdoor‬ والتي تتضمن 11 منصة موجودة بالشوارع والميادين الكبري بالمحافظة،كما تم الكشف علي 1751 موظف بالجهاز الإداري لمحافظة مطروح؛ وتبين تعاطي 2،6%، واتخاذ الإجراءات الإدارية تجاههم.



جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والسيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة