دنيا المصرى : مفاجأة فنية للجمهور قريباً و" لحم غزال" نقلة في حياتي

العديد من الأدوار المهمة التى كشفت عن موهبتها فى التمثيل، كما أنها نجحت من خلالها فى تثبيت أقدامها بالدراما المصرية، ومنها مسلسلها الأخير "لحم غزال" والذى عرض فى شهر رمضان الماضى، حيث قدمت واحدا من أقوى أدوارها الدرامية، وظهرت فى أفضل حالاتها الفنية، وتمكنت دنيا من تجسيد الدور بكل انفعالاته وتحولاته الدرامية، وخلقت مباراة فى الأداء بينها وبين النجمة غادة عبد الرازق، والنجم عمرو عبد الجليل.



وأعربت دنيا عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل" لحم غزال" وانه نقلة كبيرة في حياتها الفنية ومحطة مهمة ، مشيدة بردود الفعل الرائعة علي دورها .



وتجهز حاليا دنيا المصرى، لمفاجأة جديدة خلال الأيام المقبلة، كما تعكف حاليا دنيا المصرى على قراءة عدد من النصوص الدرامية للمفاضلة فيما بينهم واختيار الأفضل، لتقديمه خلال شهر رمضان المقبل.





الجدير بالذكر أن دنيا المصرى شاركت كبار النجوم فى أعمالهم، ولها أدوار وتجارب مختلفة، حيث شاركت نور الشريف في مسلسل "عرفة البحر"، مى عز الدين فى "قضية صفية"، وماجد المصرى فى "الوجه الآخر"، وأحمد صلاح حسنى فى "الدايرة"، وسولاف فواخرجى فى "خط ساخن"، و"البيت الكبير" مع لوسى،، و"حكايتى" مع ياسمين صبرى، و"هوجان" مع محمد إمام، و"لعبة إبليس" مع يوسف الشريف، وغيرها من المسلسلات المهمة التى وصلت من خلالها للجمهور.

تألقت الفنانة الشابة دنيا المصرى بقوة خلال الفترة الأخيرة، من خلال نجاحها في أداء