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الممثلة السعودية فاطمة البنوي سفيرة جديدة لدار مجوهرات شهيرة

السبت 26/يونيو/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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اختارت الشركة الفرنسية العالمية للمجوهرات الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي سفيرة جديدة لها في الشرق الأوسط والسعودية، حيث شاركت إلى جانب نخبة من المشاهير العالميين في فعاليات حفل إطلاق حملتها الجديدة الخاصة بمجموعتها للمجوهرات الراقية التي تحمل عنوان الحاسة السادسة Sixéme Sens.

وقد شاركت فاطمة البنوي في الحفل الذي أقيم على بحيرة كومو بقرية أورنو التاريخية بإيطاليا، مرتدية فستان من تصميم اللبناني الشهير زهير مراد، وبمساعدة منسقة الأزياء ياسمين عيسى.

 ومن بين الوجوه العربية التي شاركت فيه أيضاً الممثلة المصرية ياسمين صبري، ورائدة الأعمال السعودية الأميرة دينا الجهني عبد العزيز.
 
ووفقاً لـ سيريل فيجنيرون الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كارتييه فقد استُوحي اسم المجموعة الجديدة من مجوهرات كارتييه الراقية من وباء كورونا الذي اجتاح العالم، حيث قال"بعد كوفيد-19 تستيقظ حواسنا من جديد"، واستطرد "تقودنا هذه المجموعة إلى عالم من التحفيز الحسي، حيث تنبض كل حاسة على قيد الحياة، بما في ذلك الحاسة السادسة، التي تلامس القلب".

فاطمة البنوي ممثلة ومخرجة وكاتبة سعودية، وهي إحدى خريجات جامعة عفت في مجال علم النفس، اختارتها مجلة تايم الأميركية ضمن قادة الجيل الجديد في 2018 عن مؤسستها "مشروع القصة الأخرى"، كما حظت بإشادة دولية عن بطولتها لفيلم بركة يقابل بركة (2016) الذي شارك في مهرجان برلين السينمائي وكان ممثلاً للسعودية في جائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية.

من أحدث أعمالها في 2020 هما المسلسلان المصري ما وراء الطبيعة على نتفليكس، والسعودي الشك (2020) على منصة شاهد الذي شاركت أيضاً في تأليفه وإخراجه.
وفي بداية 2020 اختار مهرجان البحر الأحمر مشروع فيلمها الطويل بسمة لبرنامج مشترك لتطوير الأفلام مع تورينو فيلم لاب، كما دعم المهرجان فيلمها القصير حتى نرى النور ضمن أفلام 5 مخرجات سعوديات لإنتاج وجمع مشاريع أفلامهن القصيرة في فيلم روائي طويل يركز على حياة المرأة السعودية

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