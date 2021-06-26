الأهلي يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم فريق الكرة الطائرة

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمد عسران؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بداية من الموسم المقبل.





وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.





ويأتي انضمام عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم «رجال الطائرة» بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.





وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني؛ من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على «رجال الطائرة» لاستكمال مسيرة البطولات.



