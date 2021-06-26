الأهلي يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم فريق الكرة الطائرة

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الأهلي يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم فريق الكرة الطائرة
السبت 26/يونيو/2021 - 02:25 م
علي نبوي
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أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، التعاقد مع محمد عسران؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بداية من الموسم المقبل.
وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.
ويأتي انضمام عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم «رجال الطائرة» بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني؛ من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على «رجال الطائرة» لاستكمال مسيرة البطولات.
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