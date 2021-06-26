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الأربعاء.. سميرة سعيد ضيفة أهلاً وزحما على راديو إنرجي

السبت 26/يونيو/2021 - 02:26 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحل الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "أهلا وزحما" مع باسم كميل وسارة المنذر، يوم الأربعاء المقبل،  وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً على محطة راديو إنرجي 92.1.

اختارت محطة راديو إنرجي سميرة سعيد لتكون نجمة شهر يونيو، والاحتفاء بها على مدار 30 يوميا وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة قبل تحديد موعد حلقة استضافتها.
طرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية الساعة اتنين بالليل من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.

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