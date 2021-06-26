الأربعاء.. سميرة سعيد ضيفة أهلاً وزحما على راديو إنرجي

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الأربعاء.. سميرة سعيد ضيفة أهلاً وزحما على راديو إنرجي
السبت 26/يونيو/2021 - 02:26 م
الفجر الفني
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تحل الفنانة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "أهلا وزحما" مع باسم كميل وسارة المنذر، يوم الأربعاء المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً على محطة راديو إنرجي 92.1.
اختارت محطة راديو إنرجي سميرة سعيد لتكون نجمة شهر يونيو، والاحتفاء بها على مدار 30 يوميا وإذاعة أغنياتها بصورة مستمرة قبل تحديد موعد حلقة استضافتها.
طرحت سميرة سعيد مؤخرا أغنية الساعة اتنين بالليل من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الذى قررت طرح أغانيه على فترات متقاربة حتى نهاية موسم الصيف.
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