Advertisements

خطوات الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني للتعامل بمنظومة الفواتير

السبت 26/يونيو/2021 - 02:28 م
منظومة الفواتير
منظومة الفواتير
Advertisements
في ظل اتجاه الدولة للعمل بمنطومة الفواتير الإلكترونية، يبحث المواطنون عن كيفية التوقيع الإلكتروني كونه أحد الشروط الأساسية للانضمام للمنظومة ليمكن الشركة من إصدار الفواتير إلكترونيا قبل اعتمادها.

ننشر كيفية الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني والجهاز الخاص بمنظومة الفواتير الإلكترونية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

- يجب التواصل مع الشركات المعتمدة من «ITIDA» وهي إما شركة إيجيبت تراست وهى إحدى الشركات التابعة لهئية تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتدا) والتابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو شركة مصر المقاصة.

- كي تستطيع الحصول على شهادة التوقيع الإلكتروني، فلابد من تقديم مستندات تطلب من طالب الخدمة، شرط أن تكون كل المستندات المرسلة على منظومة الفواتير الإلكترونية موقع عليها إلكترونياً .

- هناك جهازان للتوقيع الإلكتروني وهما إما أن يكون «Token» أو «HSM» 

 - كما أن هناك شرطا أساسيا لمنح المصلحة الصلاحية لأي مستند أن يكون موقع إلكترونياً سواء تم إرساله إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال ERP أو منصة الفواتير أو تطبيق الموبايل.

المالية: الفواتير الإلكترونية تساعد في تحسين أحوال المواطنين
وكان قد أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال لقاء مع كاميرا برنامج «صباحك مصري» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن عمل الفواتير بشكل إلكتروني تطوير كبير في منظومة الفواتير، والوزارة مستمرة في عملها في إلزام الفواتير الإلكترونية على الشركات، لافتًا إلى أن هناك عملا أيضا على الإيصال الإلكتروني بين الشركة والمواطن. 

وأضاف معيط، أن نظام الفواتير الإلكترونية وغيرها من الأنظمة هي التي تساعد في تحسين حياة المواطنين بكافة أعمالهم، مستشهدًا بتحسين أحوال المعلمين من خلال زيادة رواتبهم في الفترة الأخيرة، «عشان تزود الرواتب أو تحسن الأحوال محتاج إيرادات، والإيرادات دي بتزيد من خلال نظام الفواتير الإلكترونية بدلا من تزويد الضرائب على الناس، بدل ما أزود الضرائب على الناس لا أنا بجيب الضرائب اللي مش بتتدفع».

ونوه الوزير أنه تم إلزام كافة الشركات بالفواتير الإلكترونية خلال شهر يونيو 2021، كما تم إلزام كافة الشركات والمواطنين سويا بهذا النظام، وتأمل الوزارة في إنهاء ذلك بنهاية العام الجاري أو بداية عام 2022. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظومة الفواتير الالكترونية منظومة الفواتير الفواتير

أخبار تهمك

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ ساعتين

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

موسيماني يعقد جلسة مع بدلاء الأهلي قبل مباراة الليلة أمام الترجي

منذ 43 دقيقة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 19 ساعة

بعد التعاقد مع جنوب السودان.. ما لا تعرفه عن مشروع سد واو لتوليد الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 22 ساعة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

موضوعات متعلقة

مصلحة الضرائب تبدأ في تطبيق الفاتورة الإلكترونية على عدد من الشركات نوفمبر القادم

"الضرائب" تعقد ندوة تعريفية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب تنشر أدلة توعية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية

الضرائب :غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعبت دور هام في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية

"CIT" تنظم ورشة عمل عن منظومة الفاتورة الإلكترونية مع مصلحة الضرائب

"الضرائب" تلزم 347 شركة بإصدار الفاتورة الإلكترونية في مرحلتها الثانية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

02:27 م

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

01:08 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى