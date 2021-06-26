موسيماني يعقد جلسة مع بدلاء الأهلي قبل مباراة الليلة أمام الترجي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع بدلاء الفريق الأحمر قبل مباراة الليلة أمام الترجي التونسي.





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي في التاسعة من مساء اليوم السبت على استاد السلام في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





موسيماني طالب البدلاء بالتركيز ومتابعة اللقاء بشكل جيد حيث أكد عليهم بأنه سيلجأ إليهم في الشوط الثاني.





وتحدث موسيماني خلال جلسته مع اللاعبين بأن مباراة اليوم هامة للغاية ولابد أن يكون الجميع على قلب رجل واحد وليس من المهم من يشارك أساسيًا بقدر أهمية الفوز والصعود للنهائي.





والجدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على الترجي التونسي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الثاني بالمباراة التي أقيمت على ملعب حمادي العقربي برادس.