تعرف على موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي اسبانيا وكرواتيا على ملعب باركن في دور 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 المقامة حالياً وتستمر حتى الحادي عشر من شهر يوليو المقبل.





تأهل المنتخب الاسباني إلى دور ال16 ببطولة أمم أوروبا بعدما احتل وصافة المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط بينما صعد حل وصيفا للمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط..





وتنطلق مباراة اسبانيا مع كرواتيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة يوم الاثنين الموافق 28 يونيو الجاري على استاد باركن.





يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة اسبانيا وكرواتيا يوم الأثنين المقبل عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية هذا العام.