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وفاتان و119 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 26/يونيو/2021 - 02:33 م
فلسطين
فلسطين
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في فلسطين، اليوم السبت، حالتي وفاة، و119 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و188 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن وزيرة الصحة مي الكيلة  قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت  98.1%، ونسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

ولفتت إلى وجود 7 مصابين في غرف العناية المكثفة، بينهم  مريض على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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وفاتان فيروس كورونا فلسطين

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