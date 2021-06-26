اتحاد الكرة السعودي يعلن اعتماد بدولة دوري الرديف

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، استحداث مسابقة دوري الرديف، اعتباراً من الموسم الرياضي 2022- 2023، بإتاحة الفرصة لكافة فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ذلك الموسم المشاركة بالمسابقة.





ذكر الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن مباريات دوري الرديف ستقام بنظام الدوري المرادف لمباريات دوري المحترفين، بحيث تقام في اليوم التالي.





وجاء اعتماد الاتحاد السعودي بناء على ما رفعه المدير الفني للاتحاد ايوان لوبيسكو، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، وإدارة منتخبات الفئات السنية، واللجنة الفنية، على ضرورة إيجاد مسابقة تخدم اللاعبين الصاعدين من درجة الشباب، ولإتاحة الفرصة لمشاركة لاعبي الفريق الأول غير الأساسيين، وزيادة دقائق مشاركتهم خلال الموسم، وعلى ضوء ذلك عقدت لجنة المسابقات ورشة عمل مع الأندية، وتم تأييد إقامة الدوري الرديف بالأغلبية.





كما ستعمل لجنة المسابقات على استكمال ضوابط ولوائح الدوري الرديف، بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين واللجان ذات العلاقة، مع عقد ورشة عمل مع الأندية لاستكمال جميع المتطلبات للبداية المثالية مع موسم 2022- 2023.





كما اعتمد المجلس استمرار عدد 5 لاعبين من مواليد 2001 ضمن فريق درجة الشباب بشكل استثنائي للموسم الرياضي 2021-2022 لفرق الدوري الممتاز، لدرجة الشباب فقط، وذلك بناءً على ما رفعته إدارة المنتخبات بالتنسيق مع لجنة المسابقات.