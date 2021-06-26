الطرق والكباري: الانتهاء من 5 آلاف كيلو منذ 2014 وحتى الآن (فيديو)

قال اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إنه منذ البدء في التخطيط لشبكة الطرق القومية الجديدة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية عام 2014، تم وضع أهداف للشبكة وما نسعى لتحقيقه، وتم بحث المشاكل المرورية وأماكن تواجد المناطق الصناعية والزراعية والسياحية والتجمعات العمرانية للتخديم عليها.





وأضاف "مصطفى"، خلال حواره مع برنامج "مصر بتبني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن خطة مشروع الشبكة القومية للطرق كانت تستهدف إنشاء 7 آلاف كيلو طرق، وتم الانتهاء من 5 آلاف كيلو منها حتى الآن، وجاري تنفيذ 1400 كيلو قاربوا على الانتهاء بنسبة تنفيذ تفوق 85%.



