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تردد قناة زي الوان الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات لمتابعة جميع الافلام والمسلسلات الهندية

السبت 26/يونيو/2021 - 02:35 م
تردد قناة زي الوان الجديد 2021
تردد قناة زي الوان الجديد 2021
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تردد قناة زي الوان الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات لمتابعة جميع الافلام والمسلسلات الهندية

يبحث معظم جمهور التلفاز ومحبو الدراما الهندية عن تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات، نظرًا لأنها تعرض العديد من الأفلام الهندية كما تهتم بعرض محتوى متنوع.

ننشر تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات، نظرًا لأن القناة لها قدرة على جذب واستقطاب المشاهد العربي لمتابعة المسلسلات والأفلام الهندية.

تردد قناة زي ألوان الجديد 2021 على النايل سات
تم إطلاق قناة زي ألوان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، وهو كما يلي:

التردد: 11938 أو 11418.

معدل ترميز القناة: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

التردد: 12111.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

محتوى قناة زي ألوان 
تبث قناة زي ألوان محتوى ترفيهيًا متميزًا ومتنوعًا، له القدرة على جذب  العديد من المشاهدين للدراما الهندية المختلفة والمتنوعة، والتي حازت على إعجاب الكثيرين في جميع أنحاء الوطن العربي.

والقناة لها القدرة على التطوير باستمرار، فإدارة القناة عملت على تقديم دعم كبير للقناة وتطويرها، حيث تبث على مدار اليوم مجموعة من المسلسلات والأفلام والبرامج المختلفة والمتنوعة.

وتتبع القناة أساليب حديثة ومتطورة، حتى يتم بث القناة بأعلى جودة، كما تتبع سياسة إعلامية حيادية، وتتميز بانتشارها حيث استطاعت أن تتوغل داخل البيوت المصرية والعربية في وقت قصير، نظرًا لأنها تقوم بدبلجة وترجمة المحتوى الذي تعرضه سواء كان برامج أو مسلسلات.

يذكر أن قناة «زي ألوان» تابعة لرجل الأعمال الهندي سوبهاش تشاندرا، ويتواجد مقر القناة بمدينة دبي.

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