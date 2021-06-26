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محمد صبحي يستعد لبدأ عرض مسرحية "نجوم الضهر"

السبت 26/يونيو/2021 - 02:39 م
بوابة الفجر
بسمة عادل
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يعود الفنان محمد صبحي من جديد على خشبه المسرح  من خلال مسرحية"نجوم الضهر"، ومن المقرر انتهاء التحضيرات الخاصةبالمسرحية خلال الفترة القادمة.


المسرحية بطولة وإخراج محمد صبحي، موسيقى وألحان شريف حمدان، ويشارك عدداً من الفنانين منهم الفنانة سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، داليا حسن وغيرهم من الفنانين.




يذكر أن آخر أعمال محمد صبحي الدرامية مسلسل "ونيس والعباد وأحوال البلاد - ج 8" عام 2013، مع سماح أنور، مها أبو عوف، سماح السعيد، عبدالله مشرف، وخليل مرسي وغيرهم.

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