أحمد كوكا ينافس على جائزة جديدة في الدوري اليوناني

دخل النجم المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم فريق أولمبياكوس في قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم بالدوري اليوناني.









قد نشر كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن توجدهفي قائمة جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري اليوناني في قائمة تضم 20 لاعبًا وجاء ترتيبه رقم 2 في تلك القائمة مطالبًا الجمهور بالتصويت له.









جدير بالذكر أن نجح كوكا في التتويج بلقب الدوري اليوناني رفقة أولمبياكوس في الموسم المنقضي، ورغم ابتعاده لفترات طويلة للمشاركة مع فريقه بسبب إصابته بفيروس كورونا إلا أنه قدم موسمًا إستثنائيًا بتسجيل 15 هدفًا في جميع المسابقات مع فريقه اليوناني.