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غداً..وزيرة الثقافة تعلن اسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير فى مؤتمر صحفي بالأوبرا

السبت 26/يونيو/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية تعقد الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهر الأحد 27 يونيو بالمسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الاعلي للثفافة وأعضاء اللجنة العليا للجائزة الدكتورة سحر السنباطى أمين عام المجلس القومى للأمومة والطفولة، الدكتورة رشيدة الشافعي، المهندس زياد عبد التواب، الكاتبة فاطمة المعدول،  التشكيلي الكبير محمد عبلة، الدكتور محمد المنسي قنديل ، الكاتب الكبير يعقوب الشاروني،  الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ، الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس المركز القومى لثقافة الطفل ، المستشار محمد الموافى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الثقافة ، و اعضاء لجان التحكيم والفرز في مختلف فروع الجائزة . 

يعقب المؤتمر احتفال فني لنماذج من اطفال مصر  بمركز تنمية المواهب بالاوبرا من فصلي الكورال والباليه ويقوم بتغطيته مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية

يذكر ان جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الاعلان عنها في نهاية فبراير الماضي وتضم فئتين عمريتين الاولي من 5 الي 12 عاماً والفئة الثانية من 12 إلى 18 عاماً وتشمل ثلاثة مجالات الأول الآداب في افرع القصة والشعر والمسرح والثاني في الفنون في افرع الرسم والعزف والغناء أما المجال الثالث هو الإبداع والابتكار في فرعي التطبيقات والمواقع الالكترونية بالاضافة إلى الابتكارات العلمية .

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