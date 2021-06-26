Advertisements

عقود خام برنت تسجل 76.18 دولار للبرميل

السبت 26/يونيو/2021 - 02:29 م
Advertisements
سجلت أسعار النفط، 76.18 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.05 دولار للبرميل.
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت إلي أعلي مستويات لها منذ شهر أكتوبر 2018، حيث جاءت الأسعار مدعومة بالتوقعات بأن يتفوق نمو الطلب علي الإمدادات .
 
كما سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بأكثر من 3%.
 
ويعقد تحالف أوبك بلس اجتماعه بداية يوليو المقبل، وذلك لمناقشة المزيد من تخفيف من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من شهر أغسطس 2021.

أخبار تهمك

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد التعاقد مع جنوب السودان.. ما لا تعرفه عن مشروع سد واو لتوليد الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ ساعتين

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ 43 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعقد جلسة مع بدلاء الأهلي قبل مباراة الليلة أمام الترجي

منذ 42 دقيقة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

02:27 م

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

01:08 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى