عقود خام برنت تسجل 76.18 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، 76.18 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند التسوية أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.05 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية ارتفعت إلي أعلي مستويات لها منذ شهر أكتوبر 2018، حيث جاءت الأسعار مدعومة بالتوقعات بأن يتفوق نمو الطلب علي الإمدادات .

كما سجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية هي الخامسة لها علي التوالي بأكثر من 3%.