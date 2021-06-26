بعد فشلها الذريع.. انهيار تام لمنظومة الإعلام التابعة للإخوان

شهد منظومة الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان، حالة من الانهيار التام بسبب فشلها الذريع في تحقيق أي أهداف رسمت لها منذ سقوط التنظيم في مصر.

وجاء التخلي التركي ليفاقم الأزمة، ويصبح التنظيم في وضع لا يحسد عليه، خاصة بعد القرارات التركية بوقف البرامج السياسية لإعلاميي التنظيم، وتلويحها بقطع البث نهائيا عن أي قنوات فضائية تبث من أراضيها خطابا معاديا للدولة المصرية

وأشار المراقبون، إلى أن انهيار المنظومة الإعلامية للتنظيم سيكون لها تأثير كبير على إضعاف نشاطه، متوقعين أن يلجأ التنظيم إلى حواضن آمنة جديدة لمواصلة هجومه على الدولة المصرية.