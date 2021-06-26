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نانسي محمود تشارك في معرض الكتاب 2021 ب"يوميات طبيبة أسنان مسحولة"

السبت 26/يونيو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يشارك كتاب "يوميات طبيبة أسنان مسحولة" للدكتورة نانسي محمود الصادر عن دار المصرية السودانية الإماراتية للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٢.

الكتاب كوميدي ساخر يتناول يوميات طبيبة أسنان مع أبنائها ومع المرضي الذين تعالجهم والمواقف الطريفة والمضحكة التي تحدث خلال رحلتها اليومية ما بين العمل والمنزل، بالإضافة إلى نصائح صحية عن الأسنان ومعلومات مفيدة عنها.

تقول دكتورة نانسي: جميعنا يعلم كم تعانى المرأة العاملة من أعباء وضغوط .. خاصة عندما تتحلى بتاج الأمومة، لذا حاولت رصد أغلب ما نمر به أنا ورفيقات المعاناة من مواقف سواء كانت ساخرة أو مواقف عصيبة.


وأضافت : كطبيبة أسنان رصدت فى هذا الكتاب العديد من المعلومات الطبية الهامة لصحة الأسنان، بالإضافة إلى ما أمر به مواقف كوميدية مع مرضاى فى العيادة، وكأم لولدين هما كل حياتى قمت بتسجيل مواقفهم الطريفة، والمختلفة معى والتى لونت حياتى بالبهجة.


وتابعت: كإنسانة محبة للحياة سجلت بعض المواقف الإنسانية الباعثة على الحب، والخير، والجمال.. متمنية أن نردد جميعًا جملة "ودائمًا ما تنتصر الإنسانية".



الكتاب يضم مجموعة من المواقف الحياتية مصاغة في قالب كوميدي ساخر ويتناول المواقف التي يتعرض لها طبيب الأسنان في المنزل ومكان العمل الحياة بجانب مجموعة من المعلومات الطبية عن الأسنان التي تهم كل شخص.

دكتورة نانسي محمود بكالوريوس طب وجراحه الفم والأسنان جامعة القاهرة، وأخصائي تجميل الأسنان والتركيبات الثابتة، ويعد هذا الكتاب هو الأول لها، يجمع بين الضحك واللعب والطب والحب، ويتضمن أربعة فصول، هي ودائماً تنتصر الإنسانية، يوميات طبيبة أسنان مسحولة، حاجات متعلمهاش وأنت رايح لطبيب الأسنان، ألشات أعجبتني.

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