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دار "أوراس" تعلن عن جائزة معجب العتيبي في دورتها الأولى
السبت 26/يونيو/2021 - 03:01 م
الفجر الفني
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أعلنت دار نشر "أوراس" للنشر والتوزيع عن جائزة الأستاذ معجب العتيبي للشعر العربي في نسختها الأولى تحت شعار " الأصالة" والتي ستمنح هذه السّنة وبصفة استثنائية لأفضل قصيدة عمودية. إليكم التفاصيل
🔴 شروط المسابقة:
- موضوع النص مفتوح شرط أن تكون المشاركة بعيدة كل البعد من القذف أو الإساءة لرموز الأوطان و البلدان.
- أن تكون المشاركة بقصيدة شعرية واحدة عمودية و غير منشور بأي طريقة كانت.
- أن يكون النص محرراً باللغة العربية الفصحى، منزهاً من الأخطاء في الوزن أو النحو و الصرف.
- أن يرسل النّص في ملف وورد إلى إيميل الدار أو صفحتها على الفيسبوك قبل 31 جويلة / يوليو 2021 مرفقاً الاسم الكامل و العنوان و صورة شخصية حديثة.
- يتم التسجيل في الجائزة وإرسال المشاركات إلى البريد الالكتروني للدار .
[email protected]
⏮️ الجائزة :
- باب المشاركة في الجائزة مفتوح لكل الشعراء العرب.
- المشاركات الحائزة على المراكز الـ 15 الأولى تُنشر من قبل الدار في كتاب جامع و تُرسل لكل مشارك فيه 10 نسخ.
- تتولى لجنة مختصة من النقاد والشعراء تقييم النصوص المشاركة واختيار أفضل قصيدة .
- يمنح كلّ فائز درع الجائزة يتسلّمها في حفل رسمي .
- يمنح الفائز جائزة قيمتها 5000 جنيه مصري.
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