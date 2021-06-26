دار "أوراس" تعلن عن جائزة معجب العتيبي في دورتها الأولى







أعلنت دار نشر "أوراس" للنشر والتوزيع عن جائزة الأستاذ معجب العتيبي للشعر العربي في نسختها الأولى تحت شعار " الأصالة" والتي ستمنح هذه السّنة وبصفة استثنائية لأفضل قصيدة عمودية. إليكم التفاصيل



🔴 شروط المسابقة:



- موضوع النص مفتوح شرط أن تكون المشاركة بعيدة كل البعد من القذف أو الإساءة لرموز الأوطان و البلدان.



- أن تكون المشاركة بقصيدة شعرية واحدة عمودية و غير منشور بأي طريقة كانت.



- أن يكون النص محرراً باللغة العربية الفصحى، منزهاً من الأخطاء في الوزن أو النحو و الصرف.



- أن يرسل النّص في ملف وورد إلى إيميل الدار أو صفحتها على الفيسبوك قبل 31 جويلة / يوليو 2021 مرفقاً الاسم الكامل و العنوان و صورة شخصية حديثة.



- يتم التسجيل في الجائزة وإرسال المشاركات إلى البريد الالكتروني للدار .

[email protected]



⏮️ الجائزة :



- باب المشاركة في الجائزة مفتوح لكل الشعراء العرب.



- المشاركات الحائزة على المراكز الـ 15 الأولى تُنشر من قبل الدار في كتاب جامع و تُرسل لكل مشارك فيه 10 نسخ.



- تتولى لجنة مختصة من النقاد والشعراء تقييم النصوص المشاركة واختيار أفضل قصيدة .



- يمنح كلّ فائز درع الجائزة يتسلّمها في حفل رسمي .



- يمنح الفائز جائزة قيمتها 5000 جنيه مصري.