Advertisements

دار "أوراس" تعلن عن جائزة معجب العتيبي في دورتها الأولى

السبت 26/يونيو/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements



أعلنت دار نشر "أوراس" للنشر والتوزيع عن جائزة الأستاذ معجب العتيبي للشعر العربي في نسختها الأولى تحت شعار " الأصالة" والتي ستمنح هذه السّنة وبصفة استثنائية لأفضل قصيدة عمودية. إليكم التفاصيل

🔴 شروط المسابقة:

- موضوع النص مفتوح شرط أن تكون المشاركة بعيدة كل البعد من القذف أو الإساءة لرموز الأوطان و البلدان.

- أن تكون المشاركة بقصيدة شعرية واحدة عمودية و غير منشور بأي طريقة كانت.

- أن يكون النص محرراً باللغة العربية الفصحى، منزهاً من الأخطاء في الوزن أو النحو و الصرف.

- أن يرسل النّص في ملف وورد إلى إيميل الدار أو صفحتها على الفيسبوك قبل 31 جويلة / يوليو 2021 مرفقاً الاسم الكامل و العنوان و صورة شخصية حديثة.

- يتم التسجيل في الجائزة وإرسال المشاركات إلى البريد الالكتروني للدار .
[email protected]

⏮️ الجائزة :

- باب المشاركة في الجائزة مفتوح لكل الشعراء العرب.

- المشاركات الحائزة على المراكز الـ 15 الأولى تُنشر من قبل الدار في كتاب جامع و تُرسل لكل مشارك فيه 10 نسخ.

- تتولى لجنة مختصة من النقاد والشعراء تقييم النصوص المشاركة واختيار أفضل قصيدة .

- يمنح كلّ فائز درع الجائزة يتسلّمها في حفل رسمي .

- يمنح الفائز جائزة قيمتها 5000 جنيه مصري.

أخبار تهمك

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ حوالي 22 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

الآن

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بعد التعاقد مع جنوب السودان.. ما لا تعرفه عن مشروع سد واو لتوليد الكهرباء

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يعقد جلسة مع بدلاء الأهلي قبل مباراة الليلة أمام الترجي

منذ ساعة الا ربع

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على موعد مباراة البرتغال وبلجيكا في كأس أمم أوروبا والقناة الناقلة

الآن

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:23 م

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

02:27 م

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

01:08 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى