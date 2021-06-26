يوفنتوس يرغب دعم الفريق في حالة رحيل رونالدو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة مسؤولو يوفنتوس لدعم الفريق بشدة في حالة رحيل النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.





وينتهي عقد البرتغالي مع اليوفي في صيف 2022، لكن أشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اللاعب يفكر في الرحيل وسيبلغ النادي بقراره عقب انتهاء اليورو.





وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو سيسمح ليوفنتوس باستهداف بعض الأسماء الكبيرة هذا الصيف، مثل أنطوان جريزمان "برشلونة"،وجابرييل جيسوس "مانشستر سيتي".





وأضافت:"يرتبط يوفنتوس بضم دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، في الأشهر الأخيرة ، كما يمكن أن يتحرك اليوفي صوب إيدين دجيكو من روما أو ماورو إيكاري من باريس سان جيرمان".





وتابعت:" أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفتوس، طلب التعاقد مع مهاجم جديد بغض النظر عن مصير كريسيتانو رونالدو، لأنه يريد 4 مهاجمين في الفريق".





واختتمت:"يوفنتوس سيستبعد المهاجمين المكلفين ماديًا من حساباته مثل أنطوان جريزمان وجابرييل جيسوس، في حالة بقاء النجم البرتغالي صاحب الـ36 عامًا".



