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يوفنتوس يرغب دعم الفريق في حالة رحيل رونالدو
السبت 26/يونيو/2021 - 03:02 م
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة مسؤولو يوفنتوس لدعم الفريق بشدة في حالة رحيل النجم البرتغالي كريسيتانو رونالدو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.
وينتهي عقد البرتغالي مع اليوفي في صيف 2022، لكن أشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن اللاعب يفكر في الرحيل وسيبلغ النادي بقراره عقب انتهاء اليورو.
وبحسب المعلومات الواردة بصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو سيسمح ليوفنتوس باستهداف بعض الأسماء الكبيرة هذا الصيف، مثل أنطوان جريزمان "برشلونة"،وجابرييل جيسوس "مانشستر سيتي".
وأضافت:"يرتبط يوفنتوس بضم دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، في الأشهر الأخيرة ، كما يمكن أن يتحرك اليوفي صوب إيدين دجيكو من روما أو ماورو إيكاري من باريس سان جيرمان".
وتابعت:" أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفتوس، طلب التعاقد مع مهاجم جديد بغض النظر عن مصير كريسيتانو رونالدو، لأنه يريد 4 مهاجمين في الفريق".
واختتمت:"يوفنتوس سيستبعد المهاجمين المكلفين ماديًا من حساباته مثل أنطوان جريزمان وجابرييل جيسوس، في حالة بقاء النجم البرتغالي صاحب الـ36 عامًا".
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