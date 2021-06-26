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تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الرجاء وبيراميدز

السبت 26/يونيو/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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عقد اليوم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء الاجتماع الفني الخاص بمباراة الرجاء المغربي وبيراميدز في إطار مواجهات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في التاسعة من مساء الأحد على مركب محمد الخامس بمباراة إياب نصف النهائي القاري، بعدما انتهى لقاء الذهاب بين بيراميدز والرجاء في القاهرة بالتعادل السلبي بدون أهداف على استاد الدفاع الجوي على أن تحسم مواجهة كازبلانكا المتأهل للنهائي الذي يقام في بنين يوم ١٠ يوليو المقبل.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بحضور منظمي اللقاء من جانب الكاف ومندوبي ناديي بيراميدز والرجاء المغربي، ترتيب كافة الأمور التنظيمية والمتعلقة بملابس الفريقين ومواعيد الحضور والتحرك لملعب اللقاء والترتيبات الإعلامية.

ووجهت بعثة بيراميدز خلال الاجتماع الفني جزيل الشكر لمسئولي نادي الرجاء على حسن الاستقبال والضيافة منذ وصول البعثة للدار البيضاء ولتأكيد العلاقات الطيبة بين بيراميدز والرجاء والتي ظهرت على مدى ٤ مواجهات خلال الموسم الجاري في الكونفدرالية.

وتقرر أن تتحرك بعثة بيراميدز من فندق إقامتها قبل المباراتين بساعتين في طريقها إلى ملعب مركب محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء مع وجود تأمين كامل من جانب الشرطة المغربية لتحرك الفريق حتى مغادرة الدار البيضاء في طريق العودة إلى القاهرة.

وتم الاتفاق على أن يرتدي الرجاء صاحب الأرض اللون الأبيض الكامل، فيما يرتدي حارسه اللون الأزرق الفاتح كاملا، فيما سيرتدي نادي بيراميدز اللون الأسود الكامل  ويظهر حارسه باللون الوردي كاملا خلال اللقاء.

وشدد المراقب الطبي للقاء على ضرورة احترام الأمور الطبية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الملعب واحترام البروتوكول الطبي الصارم من جانب وزارة الصحة المغربية لإقامة المباريات الرياضية، مع التأكيد على أن مسحتي الرجاء وبيراميدز ظهرت سلبيتهما تماما من أي إصابة بفيروس كورونا.

تم التأكيد خلال الاجتماع الفني على أن الفار سيكون موجودا في اللقاء وفي حال تعطلت التقنية سيجتمع الحكم بقائدي الفريقين ويخطرهما باستكمال المباراة بدون التقنية طبقا للوائح الكاف، وفي حالة انتهاء لقاء الإياب بالتعادل السلبي مثلما خرجت نتيجة الذهاب سيتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح دون خوض الوقت الإضافي.

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