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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

السبت 26/يونيو/2021 - 03:10 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد الموافق 27 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل حار للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.

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