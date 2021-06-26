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عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

السبت 26/يونيو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شهدت كواليس معسكر المنتخب الفرنسي وجود صفقة محتفلة لفريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد الاسباني ستنضم خلال الموسم القادم.

وقالت صحيفة " ABC " الإسبانية أن جوليس كوندي نجم فريق نادي إشبيلية الأسباني قد نقل إلى بنزيما وفاران زملائه في المنتخب الفرنسي رغبته في الانضمام للملكي.

وأضافت الصحيفة إلى أن ما يعيق الصفقة هو الشرط الجزائي الذي يربط بين كوندي وفريق نادي إشبيلية والذي يقدر بنحو ما يصل إلى 80 مليون يورو.

وأنهت الصحيفة تقريرها إلى أن رحيل سيرجيو راموس وغموض موقف فاران من البقاء قد يدفع الملكي إلى ضم المدافع الذي تألق بصورة لافته مع إشبيلية الموسم الماضي.

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