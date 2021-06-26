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"مش أنا" لتامر حسني وماجد الكدواني يحقق 2 مليون جنيه إيرادات في يومه الثاني

السبت 26/يونيو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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حقق فيلم "مش أنا" لتامر حسني، وحلا شيحة وماجد الكدواني 2 مليون جنيه مصري إيرادات في ثاني يوم من عرضه بدور العرض السينمائية.

كما حقق في جميع الدول العربية مايقرب من 14 مليون جنيه مصري خلال يومين من عرضه.

وتدور قصة الفيلم حول مرض نادر يصيب به تامر حسني والذي يجسد دور "حسن"، حيث تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة "سوسن بدر" و يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم" مش أنا" يسلط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

يذكر أن الفيلم قصة وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني،حلا شيحة، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي.

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