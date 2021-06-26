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حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)

السبت 26/يونيو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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قدم النجم المصري محمد حماقي ثاني حفل غنائي في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم
وأثنى حماقي على كافة التفاصيل الخاصة بالحفل بداية من استقباله بمطار جدة مرورا بالتجهيزات المميزة للحفل الذي يعتبر ثاني حفلات الشركة السعودية العالمية Benchmark.

افتتح الحفل الدي جي العالمي عماد اسكندراني ثم صعد حماقي للمسرح وقدم لجمهوره العديد من أغنياته المميزة التي أشعلت قبة جدة وزادت حماس الجماهير الذي ظل متفاعلا مع حماقي منذ وصوله.

ومن مفاجآت الحفل أن حماقي غنى باللهجة الخليجية كما أعلن تبنيه ودعمه الكامل للمطربة السعودية زين عماد التي صعدت معه للمسرح ووعد الجمهور بتقديم دويتو معها.

وما زاد من سعادة زين أن الأمر كان مفاجأة بالنسبة لها حيث حضرت الحفل كواحدة من جمهور حماقي لتفاجأ بموقفه معها ودعمه الكامل لها. 
 
من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، أن الحفل تم التحضير له بشكل مميز وبالكثير من التقنيات الحديثة تقديرا للنجم محمد حماقي ولكل نجوم الأغنية الذين سيقدموا حفلاتهم في قبة جدة اكبر قبة بالعالم حسب تصنيف غينيس العالمية وتقديرا أيضا للجمهور الكبير الذي يحضر هذه الحفلات
منوها أن الشركة حريصة كل الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة السعودية حفاظا على سلامة الجميع. 


وفي نهاية الحفل حرص حماقي على توجيه الشكر لكل جمهوره على استقباله الرائع كما شكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.
حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)
حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)
حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)
حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)
حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)
حماقي يتألق بحفله الغنائي في الدوم أكبر قبة في العالم بجدة(صور)

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