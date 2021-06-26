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جدول مواعيد مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

السبت 26/يونيو/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" مواجهات ومواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
وتنطلق مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بداية من يوم السبت المقبل 26 يونيو حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو.
وإليكم مواجهات ومواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020:
اليوم السبت 26 يونيو
(ويلز - الدانمارك) - (إيطاليا - النمسا)
الأحد 27 يونيو
(هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال)
الإثنين 28 يونيو
(كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا)
الثلاثاء 29 يونيو
(إنجلترا - ألمانيا) - (السويد - أوكرانيا)

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