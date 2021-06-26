جدول مواعيد مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

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جدول مواعيد مباريات دور الستة عشر في كأس أمم أوروبا (يورو 2020)
السبت 26/يونيو/2021 - 03:24 م
غدير أحمد
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" مواجهات ومواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.
وتنطلق مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020 بداية من يوم السبت المقبل 26 يونيو حتى يوم الثلاثاء 29 يونيو.
وإليكم مواجهات ومواعيد مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020:
اليوم السبت 26 يونيو
(ويلز - الدانمارك) - (إيطاليا - النمسا)
الأحد 27 يونيو
(هولندا - التشيك) - (بلجيكا - البرتغال)
الإثنين 28 يونيو
(كرواتيا - إسبانيا) - (فرنسا - سويسرا)
الثلاثاء 29 يونيو
(إنجلترا - ألمانيا) - (السويد - أوكرانيا)
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