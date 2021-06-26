"الدليل".. ديوان شعر جديد بالعامية المصرية للشاعر أحمد جاد



الحالات الإنسانية ترجمت في الديوان بصدق شديد نظراً لمرور الشاعر بها بشكل ملموس، ويرصد فى قصيدة "الغربة" تجربة الغربة عن الوطن بما فيها من وحدة ومثابرة، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الشائكة في أوطاننا العربية.



ويقول الشاعر فى قصيدة الغربة:



دق السفر بابك وايد البلد بتسيب

صوت المراكب أعلنوا إنك خلاص هتغيب



يمكن سنة يمكن سنين

يمكن كمان تفضل هناك



وتبص مين غيرك معاك

لم الصور لم البيوت لم الصحاب



أحمد جاد، شاعر عامية مصري من الإسكندرية، يكتب الشعر منذ عشرين سنة؛ تأثر ببيرم التونسي وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي ونجم، نظم عدة دواوين لم تنشر من قبل، ويعد ديوان "الدليل" تجربة النشر الأولى، تقدم للجمهور للمرة الأولى سنة 2019 من خلال الشاعر هشام الجخ على مسرح مكتبة الإسكندرية بعد أن تم اختياره من بين أربعمائة متسابق للمشاركة في حفل شعري كبير وبعدها انطلق في الأمسيات والحفلات الشعرية، كما كتب أيضاً العديد من أغاني المسرحيات.



تم تكريمه من قبل راديو لبنان عن قصيدة بالفصحى، كما تم تكريمه أيضاً من قبل العديد من المؤسسات الفنية المصرية.

طرح الشاعر أحمد جاد، ديوان شعر جديد بعنوان "الدليل"، يتضمن 20 قصيدة، عن دار نشر المؤسسة للنشر والتوزيع.ومن أهم القضايا اللي يناقشها "جاد" فى الديوان هي النزعة الوطنية والعاطفية تجاه الأمور التى يواجهها الشارع العربي سواء كان من قضايا فردية لمواطن ما أو قضايا مصيرية تخص الوطن ككل.