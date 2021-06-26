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تعرف على الدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع الفيوم التأمين الصحى الجديد

السبت 26/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
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ننشر السيرة الذاتية الذاتية للدكتور سيف الدين عبد الشكور، الذى تم تعيينة مديرًا لفرع التأمين الصحى، بمحافظة الفيوم.

هو من مواليد محافظة المنيا وعمل مدير لفرع التأمين الصحى بالبحر الأحمر.

وأكد مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، أن مكتبى مفتوح لجميع منتفعي التأمين الصحي، مضيفا سنعمل على القضاء على أى شكوى على مستوى فروع الهيئة بالمحافظة، مشيرا إلى أن مستشفى التأمين الصحي يستقبل قريبا المرضى المقرر لهم عمليات جراحية فقط خلال هذه الفترة نظرا لجائحة كورونا المستجدة التى تمر بها البلاد، وأن التأمين الصحى بالفيوم ضمن مستشفيات العزل بالمحافظة.
 
حيث تقلد الدكتور"سيف الدين عبدالشكور"عددا من المناصب وهى:

ـ رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى مدينة نصر
ـ مدير قسم الطوارئ بمستشفى مدينة نصر
ـ عضو إدارة الازمات والكوارث بوزارة الصحة
ـ عضو إدارة الطوارئ برئاسه الهيئة العامة للتأمين الصحى
ـ عضو بإدارة المستشفيات برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى
ـ مديرا لإدارة المستشفيات برئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى
ـ نائب مدير فرع الشرقية للتأمين الصحى
ـ عضو غرفة قوائم الانتظار بوزارة الصحة
ـ مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحى
ـ مدير فرع البحر الأحمر للتأمين الصحى
ـ مساعد رئيس الهيئة للشئون الفنية
بالتوفيق الدائم للدكتورسيف عبدالشكور مدير فرع الفيوم

كان الدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، قد أصدر قرارًا بتعيين الدكتور سيف الدين عبد الشكور مديرًا لفرع التأمين الصحى بالفيوم، خلفا للدكتورة هبة عاطف، والتي جرى نقلها للعمل برئاسة الهيئة بالقاهرة.

وكرم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة هبة عاطف مدير فرع الفيوم للتأمين الصحي السابق، بعد صدور قرار رئيس الهيئة وعودتها لمقر عملها برئاسة هيئة التأمين الصحي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

وأشاد محافظ الفيوم،بجهود الدكتورة هبة عاطف المتميزة خلال الفترة الماضية، خاصة عملها الجاد وتفانيها في آداء الواجبات والمهام وتنظيم العمل، خاصة خلال ذروة تفشي الإصابة بفيروس كورونا.

كما أشاد المحافظ، بجهودها في تطوير القطاع الصحي، موضحا أن مدير التأمين الصحي السابق نموذج مشرف للقيادات النسائية، كما أنها أدارت منظومة التأمين الصحي بكفاءة خلال أزمة كورونا، مقدما تهانيه القلبية للدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحي الجديد، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهام عمله لمواصلة الارتقاء بفرع التأمين الصحي الذي يخدم قطاعا عريضا من مواطني الفيوم.

وثمن الأنصاري، جهود جميع الفرق الطبية بالمحافظة باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة تلك الجائحة التي ألمت بالبلاد، إذ كانوا صفا واحدا، وتفانوا في خدمة المرضى غير عابئين بما قد يواجهونه من مخاطر.

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