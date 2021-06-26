Advertisements

سقوط سائق بـ 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو في البحر الأحمر

السبت 26/يونيو/2021 - 03:53 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالبحر الأحمر.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا قنا " دائرة القسم " من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا إتجاه مدينة الغردقة وبحوزته ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام
مبلغ مالى، هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 10 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 21 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ 39 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

03:15 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى