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سقوط سائق بـ 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو في البحر الأحمر
السبت 26/يونيو/2021 - 03:53 م
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بالبحر الأحمر.
فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا قنا " دائرة القسم " من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا إتجاه مدينة الغردقة وبحوزته ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام
مبلغ مالى، هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا قنا " دائرة القسم " من ضبط (سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا إتجاه مدينة الغردقة وبحوزته ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام
مبلغ مالى، هاتف محمول ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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