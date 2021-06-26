28 أغسطس.. استكمال المرافعة في إعادة محاكمة متهم بخلية ميكروباص حلوان



قررت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل مرافعة الدفاع في جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد حسن الخليل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية ميكروباص حلوان ".. لجلسة 28 أغسطس المقبل



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسكرتارية أحمد مصطفي.





كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها علي 32 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان..



حيث قضت بمعاقبة 7 متهمين بالاعدام شنقا وعاقبت 3 بالمشدد لمدة 15 سنة وعاقبت 15 متهما اخرين بالسجن 10 سنوات وقضت ببراءة 7 اخرين





وتضمن امر الاحالة بان المتهمين خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهره والجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا الى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامخ من ممارسة اعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بانهم انضموا الى جماعة تدعو الى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركو فى جماعة اسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وأخفاء الاسلحة النارية ونقل اوراق بها تعليمات لاعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين واخرين بامداد جماعة اسست على خلال احكام القانون بالاسلحة والذخائر واموال ومعلومات.



كما شرعوا فى قتل مجندين عمدا مع سبق الاصرار والترصد واعدوا اسلحة نارية وخرطوش لقتلهم.





واضافت النيابه بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين فى ذلك اسلحة نارية وشرعوا فى قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الامنى لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو



يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.



