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ائتلاف أولياء أمور مصر يعلق على الغش بامتحانات الثانوية
السبت 26/يونيو/2021 - 03:58 م
ريما خليفة
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قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مما لا شك فيه أن ظاهرة الغش ظاهرة خطيرة ويجب القضاء عليها ونجدها في جميع المراحل التعليمية، فلم تعد تقتصر على المرحلة الثانوية والجامعات، وعلى الرغم من وضع قوانين وعقوبات رادعة لهذه الظاهرة، فهي مستمرة وهناك تطور للأساليب المستخدمة في الغش، وهذا يرجع إلى أنه يلزم وجود تعاون بين البيت والمعلم والإعلام للقضاء على هذه الظاهرة.
وتابعت: "على الآباء أن يعلموا الأبناء أن الغش خداع للنفس وفعل حرام، ولا بد أن يتوقف الآباء على مقارنة أولادهم بأولاد غيرهم، وعن مطالبة أولادهم أن يكونوا من الأوائل مثلهم فلكل ابن قدرة وإمكانيات وهذا ما يدفع الأبناء إلى الغش حتى يتفوق من أجل أن يهرب من عقاب الآباء لهم وتأنيبهم".
وأضافت في بيان صحفي: ولا بد أن يتعاون المعلم للقضاء على هذه الظاهرة أيضا، فلا يأخده شفقة بأي طالب يريد أن يغش لأن تسهيل الغش سيجعله يتمادى في ذلك، مؤكدة أنه لابد من إرشاد الطلاب أن الغش سلوك حرام وعلى الوزارة ضرورة أن يحتوي المناهج التعليمية على القيم التربوية التي تعلم الأخلاق الكريمة كالصدق والأمانة وان يتم عقوبة المعلم الذي يسهل الغش في اللجان.
وأضافت الحزاوي: أنه على الوزارة الوصول لأجهزة تساعد على الكشف على الأجهزة الإلكترونية مع الطالب وغيرها للحد من الغش الإلكتروني.
كما أن تهميش المدارس لمادة التربية الدينية يرجع بسبب أنها ليست مادة أساسية ولا تضاف للمجموع بالرغم من أن وجودها كمادة أساسية سيساعد الطلاب بشكل كبير على الاهتمام بها مما تساعد على نشر الأخلاق كالأمانة والصدق وغيرهم من الخصال الكريمة لذا نطالب أن تقوم وزارة التربية والتعليم بجعل مادة التربية الدينية مادة أساسية كما ان للإعلام دورًا كبيرًا، فيجب أن يركز على المحتوى الذى يبثه، فكفى أدوار البلطجة والقتل والغش، فيجب وجود برامج تخاطب الأبناء وتعلمهم القيم.
وأشادت الحزاوي بالإجراءات التي تتخذها الوزارة للسيطرة على الغش في امتحانات الثانوية العامة فكاميرات المراقبة التي يتم تركيبها في اللجان ستساهم في عودة الانضباط للجان ولكن نتمنى أن يتم السيطرة الكاملة على التابلت حتى لا يتحول إلى أداة للغش.
واختتمت حديثها: "نصيحة لطالب الثانوية العامة خلي عندك إيمان بالله وأن الله لن يضيع تعبك ومجهودك وتذكر قول الله تعالي (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا )".
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