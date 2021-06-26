ائتلاف أولياء أمور مصر يعلق على الغش بامتحانات الثانوية

قالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه مما لا شك فيه أن ظاهرة الغش ظاهرة خطيرة ويجب القضاء عليها ونجدها في جميع المراحل التعليمية، فلم تعد تقتصر على المرحلة الثانوية والجامعات، وعلى الرغم من وضع قوانين وعقوبات رادعة لهذه الظاهرة، فهي مستمرة وهناك تطور للأساليب المستخدمة في الغش، وهذا يرجع إلى أنه يلزم وجود تعاون بين البيت والمعلم والإعلام للقضاء على هذه الظاهرة.

وتابعت: "على الآباء أن يعلموا الأبناء أن الغش خداع للنفس وفعل حرام، ولا بد أن يتوقف الآباء على مقارنة أولادهم بأولاد غيرهم، وعن مطالبة أولادهم أن يكونوا من الأوائل مثلهم فلكل ابن قدرة وإمكانيات وهذا ما يدفع الأبناء إلى الغش حتى يتفوق من أجل أن يهرب من عقاب الآباء لهم وتأنيبهم".





وأضافت في بيان صحفي: ولا بد أن يتعاون المعلم للقضاء على هذه الظاهرة أيضا ، فلا يأخده شفقة بأي طالب يريد أن يغش لأن تسهيل الغش سيجعله يتمادى في ذلك، مؤكدة أنه لابد من إرشاد الطلاب أن الغش سلوك حرام وعلى الوزارة ضرورة أن يحتوي المناهج التعليمية على القيم التربوية التي تعلم الأخلاق الكريمة كالصدق والأمانة وان يتم عقوبة المعلم الذي يسهل الغش في اللجان.