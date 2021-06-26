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اكتشاف إصابة بالسلالة الهندية في جندوبة شمالي تونس
السبت 26/يونيو/2021 - 03:58 م
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، اكتشاف إصابة بالسلالة الهندية في جندوبة شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وقد سجلت تونس 3951 إصابة جديدة بفيروس
كورونا المستجد (كوفيد-19) و 88 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم،
إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 395,322 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات
14,406.
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