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اكتشاف إصابة بالسلالة الهندية في جندوبة شمالي تونس

السبت 26/يونيو/2021 - 03:58 م
تونس
تونس
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، اكتشاف إصابة بالسلالة الهندية في جندوبة شمالي  البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

 

وقد سجلت تونس 3951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 88 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 395,322 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14,406.

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وزاره الصحة فيروس كورونا سلالة كورونا تونس

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