اكتشاف إصابة بالسلالة الهندية في جندوبة شمالي تونس

أعلنت السلطات الصحية في تونس، اليوم السبت، اكتشاف إصابة بالسلالة الهندية في جندوبة شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد سجلت تونس 3951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 88 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 395,322 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 14,406.