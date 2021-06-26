حجز إعادة محاكمة متهم في "أحداث داعش النزهة" للحكم



حجزت اليوم السبت الدائرة الخامسة بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة اعادة محاكمة متهم بالانضمام لجماعة ارهابية في أحداث داعش النزهة.. لجلسة 28 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.





الجدير بالذكر ان المتهم يدعي حسام عزام محمد مرسي وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة بالقضية رقم 1391 لسنة 2020 حصر أمن دولة طوارئ وصادر ضدهحكم غيابي في أحداث النزهة وتم القاء القبض عليه مؤخرًا فقام بعمل اعادة إجراءات لمحاكمته لإلغاء الحكم الصادر ضده غيابيا.





ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة الي الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.



