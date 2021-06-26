ترتيب مجموعة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2021

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ترتيب مجموعة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2021
السبت 26/يونيو/2021 - 04:02 م
غدير أحمد
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2021، عقب أنتهاء مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعات بالبطولة القارية.
وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من المجموعات في بطولة كوبا امريكا غدًا الأحد المقبل حيث ستقام مباراتي البرازيل مع الإكوادور، وفنزويلا مع بيرو.
ويحتل منتخب البرازيل المجموعة الثانية من بطولة كوبا امريكا برصيد 9 نقاطه، بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب بيرو صاحب المركز الثالث.
وإليكم ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:-
1- البرازيل 9 نقاط.
2- كولومبيا 4 نقاط.
3- بيرو 4 نقاط.
4- الاكوادور 2 نقطة.
5- فنزويلا 2 نقطة.
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