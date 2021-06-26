ترتيب مجموعة البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2021

يقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كوبا أمريكا 2021، عقب أنتهاء مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعات بالبطولة القارية.





وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من المجموعات في بطولة كوبا امريكا غدًا الأحد المقبل حيث ستقام مباراتي البرازيل مع الإكوادور، وفنزويلا مع بيرو.





ويحتل منتخب البرازيل المجموعة الثانية من بطولة كوبا امريكا برصيد 9 نقاطه، بينما يحتل منتخب كولومبيا المركز الثاني برصيد 4 نقاط متساويا مع منتخب بيرو صاحب المركز الثالث.





وإليكم ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:-





1- البرازيل 9 نقاط.

2- كولومبيا 4 نقاط.

3- بيرو 4 نقاط.

4- الاكوادور 2 نقطة.

5- فنزويلا 2 نقطة.