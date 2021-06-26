التخصص وشروط التقديم.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية



- الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- فرصة الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.





شروط القبول:

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (http:moe.gov.eg).

- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.





شروط التقديم:



- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية.

- يتم إتاحة التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- أن لا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021. - أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (http:moe.gov.eg).- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.شروط التقديم:- سيتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدرسة التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية. - الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، بمصانع وشركات الشريك الصناعي.- فرصة الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة بعد التخرج.- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.شروط القبول:

اهتمام كبير، توليه الدولة المصرية، وقيادتها السياسية، لقطاع التعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، إذ تسعى الدولة إلى تطوير التعليم الفني، الذي يعد بمثابة حجر الأساس في تحقيق مستهدفات مصر الخاصة بتعزيز الاقتصاد، من خلال دعم عدد من القطاعات، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والتجارة.ويساهم التعليم الفني أيضا في تعظيم القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية، من خلال تطوير جودة التعليم، ومن ثم يتم تخريج جيل من الشباب، قادر على العمل وفق معطيات العصر، وقادر على تلبية متطلبات السوق المحلية والعالمية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، وعلى كفاءة المنتجات المصرية، وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.ويبدو اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني، في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بالتوسع في إنشاء المدارس الفنية، وعلى رأسها ما تم استحداثه تحت اسم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، في التخصصات الصناعية والاستثمارية، أملا في توطين الصناعات الكبرى، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام الشباب المصري.ودائما ما ينادي الرئيس السيسي بضرورة العمل على جذب الطلبة للدراسة بالمدارس الفنية، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفني بشكل عام، بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجي الجديد، يختلف عن التعليم الجامعي التقليدي ويخفف الضغط عليه، بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل.ومع إعلان وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال شهر يوليو المقبل، يتساءل الكثير من الطلبة وأولياء الأمور، عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التي تعد نموذجا للشراكة بين القطاع الخاص وبين الوزارة، لتخريج جيل من الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.ومن بين مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، التي تضم تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية:سنوات الدراسة:يدرس الطالب في مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، على مدار 3 سنوات دراسية.التخصص:تضم مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية، تخصص تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.المنهج الدراسي:1- العلوم الأساسية والثقافية.2- العلوم الفنية في مجال التخصص.3- التدريب العملي.المميزات: