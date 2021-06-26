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ماذا قدم موسيماني مع الأهلي قبل موقعة الترجي؟

السبت 26/يونيو/2021 - 04:11 م
موسيماني
موسيماني
ممدوح راشد
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يخوض النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، اليوم السبت، مباراة مهمة أمام الترجي الرياضي التونسي، في تمام التاسعة مساءً، في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في الفوز بمباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب "رادس"، بهدف نظيف، سجله نجم الفريق اللاعب محمد شريف، بعد تمريرة متقنة من المالي أليو ديانج.

ونرصد ما قدمه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منذ توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي وقبل موقعة الترجي الليلة، في السطور التالية:

حاز موسيماني على ثقة مجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير، بعدما حقق العديد من الأرقام القياسية، منذ توليه المهمة في أكتوبر الماضي، عقب رحيل السويسري رينيه فايلر.

وحصد المدير الفني الجنوب إفريقي، 4 ألقاب مع الأهلي، أولها دوري أبطال إفريقيا ثم كأس مصر وأخيرا السوبر الإفريقي، بخلاف تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر، وآخرها السوبر الإفريقي على حساب نهضة بركان.

قدم بيتسو موسيماني أداءً تكتيكياً واقعياً، وهو ما جعله محل انتقاد من قبل محللين اللعبة، الذين رأوا أن الفريق لا يقدم الكرة المعهودة عن النادي الأهلي.

تلقى الأهلي تحت القيادة الفنية لموسيماني، هزيمة قارية وحيدة، كانت أمام بايرن ميونيخ الألماني، في بطولة كأس العالم للأندية، قبل أن يهزم الدحيل القطري ويتوج بالمركز الثالث بالمسابقة.

عزز موسيماني بحصوله على لقب كأس السوبر الإفريقي، رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بهذه البطولة، التي أطلقها "كاف" في مطلع التسعينات من القرن الماضي.

ويواصل الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، مسيرته الرائعة مع الفريق، حيث بات قريبا من الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما تغلب على الترجي في مباراة الذهاب بهدف نظيف في "رادس" ويحتاج إلى الفوز أو التعادل اليوم، لضمان التأهل.

يُذكر أن النادي الأهلي قد أعلن تعيين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مديراً فنياً للفريق لمدة موسمين، في الأول من أكتوبر الماضي، بعدما انفصل بالتراضي عن السويسري رينيه فايلر.

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