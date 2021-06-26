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الشهيد الــ(578).. "الأطباء" تنعي استشاري امراض الباطنه والقلب ومدير عام الصحه ببلقاس

السبت 26/يونيو/2021 - 04:14 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عادل عطالله الرفاعي، استشاري امراض الباطنه والقلب ومدير عام الصحه ببلقاس الدقهليه سابقا، والذي توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عادل عطالله الرفاعي، الطبيب رقم الــ(578)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.





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