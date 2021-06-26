كارين لـ"الفجر" : عودتي للميديا مشروطة بفكرة جيدة

ظهور مميز وعودة بسيطة أحدثتها الإعلامية كارين فهمي بعد ان ظهرت في أحد الإعلانات التي انتشرت خلال شهر رمضان الكريم بشكل كبير، واستطاعت كارين ان تلفت الانظار لها من خلال ظهورها، وتسألأ الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الفتاة صاحبة الإطالة الجذابة .









فقد بدأت شهرة كارين عندما حصلت علي لقب ملكة جمال مصر عام 1998، وبعدها شاركت في مسابقة ملكة جمال العالم وكانت هذه التجربة التي غيرت مسار حياتها تماما كما اعلنت.









بفضل ما تتمتّع به من ثقافة عالية، حيث كانت مُلمّة بجميع المجالات المعرفية بصفة عامة، وبالموضة والجمال بصفة خاصة.





ظهرت كموديل في كليب النجم اللبناني راغب علامة سهروني الليل مطلع الألفية الجديدة وعملت كمقدمة برامج في برنامج صباحك سكر ثم ابتعدت لفترة طويلة قبل أن تعود من جديد مع برنامج ست الحسن علي قناة اون والذي حقق نجاحا ملحوظا.





تحدثنا معها عن مستقبلها الإعلامي وجانب من حياتها الشخصية وكان لنا معها هذا الحوار :





كيف ترى كارين دور السوشيال ميديا في نجاح الشخصيات العامة؟





في البداية تحدثت كارين للفجر عن دور السوشيال ميديا الهام في نجاح الشخصيات العامة وقالت بالطبع تعدد التطبيقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جعل الأمر أكثر نجاحا للبعض بجانب التقليد الذي يكرره الكثيرين..









كيف تعاملي مع السوشيال ميديا؟





أفضل انستجرام اكتر عن الفيس او تويتر، كان هناك مدير لصفحتي الشخصية ولا احب شراء ال فلورز والآن أدير صفحتي بنفسي..

اعترف اني لا احب الظهور الكثير في الميديا وحياتي الشخصية خاصة بي بشكل كبير..









هل العمل في الميديا مبنى على شبكة العلاقات ام الموهبة حاليا؟





لا أستطيع أن أجزم بشي واحد، هناك البعض يتجه إلى العلاقات الشخصية والبعض الآخر موهبته تفرضه في أي مكان..













يوم كارين الطبيعي عامل ازاي؟





بالتأكيد الرياضة لها الدور الأهم في حياتي، أمارس رياضة بشكل مستمر هي من أهم أولويات حياتي، واتمنى ان يهتم الجميع بممارسة الرياضة الان ومستقبلا..













بتشجعي مين في فرق الكورة العالمية؟





حاليا ليفربول الإنجليزي عشان صلاح طبعا..









بتحبي رياضة اية؟





بحب السباحة وأحيانا اليوجا..



