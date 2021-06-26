الرعاية الصحية تطلق 10 برامج تدريبية لبناء وتنمية قدرات العاملين





176 متدرب في برنامج بناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة



48 ساعة تدريبية لكل متدرب في برنامج بناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة





أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن 10 برامج تدريبية ضمن البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة وإداراتها وفروعها المختلفة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.



وأوضحت الهيئة، أن البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالهيئة، يشمل التدريب على (تنمية المهارات الشخصية، المهارات العلمية، زيادة الوعي بالأمن القومي، التغلب على المحبطات النفسية وإدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، الذكاء العاطفي، تحليل الشخصية والتعامل مع الشخصيات المختلفة، إدارة الوقت، التخطيط الاستراتيجي والقيادة الفعالة، إدارة الأزمات).



وأضافت، أن البرنامج يشمل تدريب العاملين من كافة الوظائف بالدرجات القيادية والإشرافية والتنفيذية والعليا والوسطى والتكرارية، بقيادة الدكتور طاهر نصر، أحد خريجي البرنامج الرئاسي الخاص بتأهيل الشباب للقيادة، وذلك في إطار حرص الهيئة على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أثمن مورد لديها يضمن استثمار قدراته وتنمية مهاراته توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمتعاملين بكافة المنشآت الصحية، وذلك بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية الشاملة المستدامة لرؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030.



وتابعت الهيئة: أنه بدء البرنامج بتدريب (176) من العاملين في المقر الرئيسي للهيئة بكافة الدرجات الوظيفية في الفترة من 20210525 وحتى 20210628، مشيرة إلى أنه سيمتد البرنامج التدريبي لبناء وتنمية قدرات العاملين بالفروع والمنشآت الصحية للهيئة في مختلف المحافظات خلال الفترات المقبلة.



واستكملت، أنه يحصل كل متدرب على 48 ساعة تدريبية، مقسمة على مدار 8 أيام غير متتالية، بواقع 6 ساعات تدريبية في اليوم الواحد، حول الموضوعات التدريبية سالفة الذكر، والتي تساعد على تنمية قدرات العاملين ورفع كفائتهم وتعزيز القدرات التنظيمية والإدارية للهيئة والوصول إلى تحقيق مهامها ورؤيتها نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وكافة المتعاملين من دول العالم العربي والأجنبي.



وأكدت هيئة الرعاية الصحية، أن العنصر البشري أثمن مورد تمتلكه وهو الأكثر تأثيرًا في تحقيق إنجازاتها وأهدافها على الإطلاق وضمان تقديم أفضل الخدمات، ولافتة إلى أن استمرار عمليات التدريب وتنمية المهارات هما أولويتان في مجال تنمية واستثمار الموارد البشرية للهيئة، وذلك للارتقاء المستمر بقدراتهم وتنمية مهاراتهم، وكذلك إمدادهم بكافة مهارات النجاح لخلق أنظمة عمل إدارية قائمة على الممارسات المهنية التي من شأنها تحقيق أهداف الهيئة بتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية المتعاملين.