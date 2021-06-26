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غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

السبت 26/يونيو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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طالب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بضرورة حل أزمة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي من أجل الأنضمام إلى البطولة التي تنطلق يوم 23 يوليو القادم.

يأتي ذلك في ظل تمسك القلعة الحمراء بعدم ضم أي من لاعبي الفريق إلى المنتخب الأوليمبي حال تأهل أبناء بيتسو موسيماني إلى المباراة النهائية.

ويرغب شوقي غريب في مخاطبة الأتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف من أجل تعديل موعد المباراة النهائية في حالة تأهل النادي الأهلي وتقديم المواجهة إلى يوم 15 يوليو حتى يسافر لاعبوا الأهلي رفقة المنتخب يوم 16 من الشهر ذاته.

وعلم " الفجر الرياضي " من مصادره الخاصة أنه تم تأجيل مناقشة إقتراح غريب لحين إنتهاء مواجهة الفريقين المقرر لها اليوم السبت الموافق السادس والعشرين من يونيو بعد أن حسم الاهلي موقعة الذهاب بهدف محمد شريف.

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