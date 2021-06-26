Advertisements

"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو

السبت 26/يونيو/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفيوم : ريهام على
Advertisements

إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن مركز سنورس بمحافظة الفيوم، تحت اشراف النائب عبد القادر الجارحي امين المحافظة توزيع كرتونة المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر إحتياجًا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.
حيث تم التوزيع ببندر سنورس وقري سنهور القبلية ومطرطارس والسعيدية تحت إشراف عمر النجار أمين المركز وأمين مساعد المركز عيد الشيخ والأمناء بالمركز إيمان آمين أمينة المرأة ومحمد السعدني امين المجالس المحلية وأشرف أبو زيد امين العمل الجماهيري.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو
"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو

أخبار تهمك

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ ساعة و 25 دقيقة

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 21 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 10 دقيقة

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

03:15 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى