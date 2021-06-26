"مستقبل وطن" يواصل توزيع المساعدات الغذائية الجافة بالفيوم في ذكرى ثورة 30 يونيو



إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب.



واصلت أمانة حزب مستقبل وطن مركز سنورس بمحافظة الفيوم، تحت اشراف النائب عبد القادر الجارحي امين المحافظة توزيع كرتونة المساعدات الغذائية الجافة على الأسر الأكثر إحتياجًا بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

حيث تم التوزيع ببندر سنورس وقري سنهور القبلية ومطرطارس والسعيدية تحت إشراف عمر النجار أمين المركز وأمين مساعد المركز عيد الشيخ والأمناء بالمركز إيمان آمين أمينة المرأة ومحمد السعدني امين المجالس المحلية وأشرف أبو زيد امين العمل الجماهيري.



يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

