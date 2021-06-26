مساحتها 5 أفدنة واستثماراتها 500 مليون جنيه.. تعرف على المنطقة اللوجستية التجارية بالسويس

يحظى قطاع التموين والتجارة الداخلية، بدعم كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، التي لا تدخر جهدا في الارتقاء به، كونه أحد أهم القطاعات الحيوية، المرتبطة باحتياجات المواطن، وخصوصا المواطن البسيط، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب إنشاء عدد من المناطق اللوجستية والتجارية، التي تستهدف توفير السلع المختلفة، وفي مقدمتها السلع الغذائية.



وفي هذا السياق، وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة السويس، بروتوكول تعاون، لإنشاء منطقة لوجستية - تجارية، تتضمن أنشطة تجارية، وسلاسل بيعية، لتوفير السلع ومنها الغذائية.



يأتي ذلك في إطار تنفيذ 18 مشروعا، تتضمن مناطق لوجستية - تجارية وترفيهية، في 11 محافظة، وفي إطار الاهتمام بالتجارة الداخلية التي تساهم بأكثر من 20% من إجمالي الدخل القومى لمصر.



فيما يلي من طور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أبرز المعلومات عن المنطقة اللوجستية - التجارية المقرر إقامتها في محافظة السويس:



- بموجب بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة السويس، يتم إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين.



- تقام المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها على مساحة 5 أفدنة.



- تتضمن المنطقة اللوجستية - التجارية، عددا من السلاسل التجارية والمنافذ البيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية.



- تصل جملة استثمارات المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها بمحافظة السويس إلى 500 مليون جنيه.



- تساهم المنطقة في تقليل حلقات تداول السلع، والحد من الهدر في المنتجات.



- يعمل إنشاء هذه السلاسل التجارية والبيعية على تقليل تكاليف النقل التي كانت تتراوح بين 10% الى 15%، من السعر النهائي للمنتج، وهو ما ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.



- توفر تلك المنطقة فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



- تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس.



- سيتم انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية، وسيخدم محافظات خط القناة، ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكل السلع الأساسية.



- ستحدث المنطقة المقثرر إنشاؤها نقلة نوعية، وستعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى، ومنافذ توفر السلع الغذائية لأبناء محافظة السويس.



- سيساهم المشروع في رفع القيمة الأقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية.



- كما سيساهم المشروع في خلق تجارة منتظمة بالسويس.