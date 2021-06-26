Advertisements

مساحتها 5 أفدنة واستثماراتها 500 مليون جنيه.. تعرف على المنطقة اللوجستية التجارية بالسويس

السبت 26/يونيو/2021 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
يحظى قطاع التموين والتجارة الداخلية، بدعم كبير من جانب الدولة المصرية، والقيادة السياسية، التي لا تدخر جهدا في الارتقاء به، كونه أحد أهم القطاعات الحيوية، المرتبطة باحتياجات المواطن، وخصوصا المواطن البسيط، من خلال توجيه الدعم لمستحقيه، إلى جانب إنشاء عدد من المناطق اللوجستية والتجارية، التي تستهدف توفير السلع المختلفة، وفي مقدمتها السلع الغذائية.

وفي هذا السياق، وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة السويس، بروتوكول تعاون، لإنشاء منطقة لوجستية - تجارية، تتضمن أنشطة تجارية، وسلاسل بيعية، لتوفير السلع ومنها الغذائية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ 18 مشروعا، تتضمن مناطق لوجستية - تجارية وترفيهية، في 11 محافظة، وفي إطار الاهتمام بالتجارة الداخلية التي تساهم بأكثر من 20% من إجمالي الدخل القومى لمصر.

فيما يلي من طور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها أبرز المعلومات عن المنطقة اللوجستية - التجارية المقرر إقامتها في محافظة السويس:

- بموجب بروتوكول التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحافظة السويس، يتم إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين.

- تقام المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها على مساحة 5 أفدنة.

- تتضمن المنطقة اللوجستية - التجارية، عددا من السلاسل التجارية والمنافذ البيعيه لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية.

- تصل جملة استثمارات المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها بمحافظة السويس إلى 500 مليون جنيه.

- تساهم المنطقة في تقليل حلقات تداول السلع، والحد من الهدر في المنتجات.

- يعمل إنشاء هذه السلاسل التجارية والبيعية على تقليل تكاليف النقل التي كانت تتراوح بين 10% الى 15%، من السعر النهائي للمنتج، وهو ما ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك.

- توفر تلك المنطقة فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

- تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس.

- سيتم انشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية، وسيخدم محافظات خط القناة، ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكل السلع الأساسية.

- ستحدث المنطقة المقثرر إنشاؤها نقلة نوعية، وستعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى، ومنافذ توفر السلع الغذائية لأبناء محافظة السويس.

- سيساهم المشروع في رفع القيمة الأقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية.

- كما سيساهم المشروع في خلق تجارة منتظمة بالسويس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة السويس المنطقة اللوجستية التجارية بالسويس التجارة الداخلية

أخبار تهمك

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ 39 دقيقة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

"الفجر" ترصد موقع إنشاء أول منطقة لوجيستية بالبحيرة (صور)

بدء حفل وضع حجر أساس أول منطقة لوجيستية بالبحيرة بحضور وزير التموين (صور)

بروتوكول تعاون بين وزارة التموين وجنوب سيناء لإنشاء منطقة تجارية بمدينة الطور

بروتوكول تعاون بين التموين وجنوب سيناء لإنشاء منطقة لوجستية تجارية بمدينة الطور

التموين : إنشاء منطقة لوجستية لتخزين وفرز جميع أنواع السلع في سيناء

بعد توجيهات الرئيس "السيسي" التموين توقع بروتوكول مع محافظة الإسماعيلية لإنشاء مستودعات أستراتيجية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

03:15 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى