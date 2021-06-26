قرار حاسم في الزمالك قبل مواجهة مصر للمقاصة

حددت إدارة الكرة بالزمالك 10 مليون جنيه تسعيرة للفئة الأولى الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض.





وجاء ذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، رغم تجديده للثنائي محمود الونش وأحمد سيد زيزو.





وكان الزمالك قد حقق الفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين سجلهما يوسف أوباما في بطولة كأس مصر.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا بعد غد الإثنين ضمن بطولة الدوري العام ، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مصر المقاصة.



