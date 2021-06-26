Advertisements

قرار حاسم في الزمالك قبل مواجهة مصر للمقاصة

السبت 26/يونيو/2021 - 04:30 م
الزمالك
الزمالك
أشرف عبد الناصر
Advertisements
حددت إدارة الكرة بالزمالك 10 مليون جنيه تسعيرة للفئة الأولى الخاصة بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض.

وجاء ذلك بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، رغم تجديده للثنائي محمود الونش وأحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين سجلهما يوسف أوباما في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا بعد غد الإثنين ضمن بطولة الدوري العام ، في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب مصر المقاصة.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 21 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ 40 دقيقة

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ ساعة و 27 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 14 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

03:15 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى