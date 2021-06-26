عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا





يلتقي مساء اليوم، السبت، الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا





وتنقل مباراة الأهلي والترجي على قناة أون تايم سبورت المفتوحة، من خلال التردد الأرضي UHF 32.





جدير بالذكر أن الأهلي كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد.



