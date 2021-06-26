Advertisements

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 26/يونيو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

يلتقي مساء اليوم، السبت، الأهلي مع الترجي الرياضي التونسي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلي، نظيره الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مباراة الأهلي والترجي على قناة أون تايم سبورت المفتوحة، من خلال التردد الأرضي UHF 32.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد نجح في تحقيق الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدف دون رد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا قناة مفتوحة الترجي الأهلي

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يحذر لاعبيه قبل مواجهة الترجي التونسي

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده بدون شروط

منذ يوم

صفقة ضخمة.. الزمالك يخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من النيابة بشأن نائب العفاريت علاء حسانين.. والكشف عن مخزن آثار

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

منذ حوالي 4 ساعات

لم نصل لنتيجة مع إثيوبيا.. أحدث تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

منذ حوالي 10 ساعة

نائب الجن: أنا اللي كسبت الزمالك بالدوري وفكيت نحسه.. ويفجر مفاجأة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تحرك برلماني عقب الاعتداء على شاب بالضرب بمستشفى الجامعة بكفر الشيخ

منذ يوم

غريب يستنجد باتحاد الكرة المصري لحل أزمة الأهلي

منذ 39 دقيقة

المعاينة تكشف مفاجآت بشأن حريق وزارة الزراعة

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

عاجل.. وقف حجوزات جميع موديلات سكودا في مصر

11:47 م

عاجل.. حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم بيراميدز

03:31 م

عاجل.. بنزيما يقنع نجم المنتخب الفرنسي بالانضمام لريال مدريد

03:15 م

مفاجأة كبرى.. نائب "الجن والعفاريت" يكشف سبب فوز الزمالك بدوري ٢٠١٥

12:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى