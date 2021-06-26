موعد مباراة بلجيكا والبرتغال في ثمن نهائي كأس أمم أوربوا 2020

ينتظر عشاق كرة القدم على مستوى العالم إحدى أهم قمم بطولة يورو 2020، عندما يواجه منتخب بلجيكا بقيادة المدرب روبيرتو مارتينيز، منتخب البرتغال في دور الـ16 من عمر البطولة.





ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساء يوم الأحد الموافق 27 يونيو 2021، على ملعب لا كارتوخا بمدينة إشبيلية في إسبانيا.





وكان المنتخب البرتغالي قد صعد لدور ال16، بعدما تأهل ضمن أفضل الثوالث، بالفوز على المجر والتعادل مع فرنسا والهزيمة من ألمانيا.





بينما تأهل المنتخب البلجيكي للدور ذاته بعد تحقيقه العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز على منتخبات روسيا والدنمارك وفنلندا.





ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports الناقل الحصري لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو (2020)، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



